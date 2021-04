Allenamento Lazio, chi si rivede! C’è Luiz Felipe, torna anche Caicedo

Le ultime dall’allenamento della Lazio a Formello, dove Inzaghi ha ritrovato Luiz Felipe in gruppo, seppur parzialmente

Buone notizie dall’allenamento odierno in quel di Formello: Simone Inzaghi ha ritrovato Luiz Felipe, seppur parzialmente. Per il difensore riscaldamento ed esercitazioni con il pallone coi compagni, prima di staccarsi per proseguire con un lavoro differenziato. Stesso iter seguito da Caicedo, alle prese con la fascite plantare, ma che dovrebbe rientrare tra i convocati contro il Genoa. Troppo presto invece per Luiz Felipe, ma è comunque un passo avanti dopo 4 mesi stop forzato a causa dell’operazione alla caviglia.

Contro la squadra di Ballardini, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi squalificato, al suo posto pronto Hoedt oppure Parolo in posizione arretrata. Ancora ai box Escalante per uno stiramento al polpaccio, sono rimasti a riposo Acerbi e Pereira.