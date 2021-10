Allenamento Lazio: Luis Alberto c’è, Acerbi e Luiz Felipe di nuovo in coppia

Allenamento Lazio: Luis Alberto non preoccupa e Zaccagni si candida dal primo minuto. Acerbi e Luiz Felipe insieme in Europa League

Un fastidio al ginocchio: svelato il motivo dell’assenza di ieri di Luis Alberto. Nessun problema, però, perchè oggi lo spagnolo si è presentato regolarmente in campo per la seduta di allenamento, a due giorni dal match con l’OM.

Mister Sarri può mescolare le carte lì in mezzo: da Cataldi a Basic, passando per Akpa Akpro. Tutti sperano in una chance in questo mini turnover. Acerbi e Luiz Felipe – che non ci saranno contro il Verona – torneranno a far coppia nella gara di giovedì; ai lati Lazzari ed uno tra Hysaj e Marusic. Tra i pali Strakosha.

Davanti, Zaccagni insidia Pedro mentre Immobile e Felipe Anderson sembrano inamovibili.