Allenamento Lazio: lavoro facoltativo, domani la rifinitura pre Milan. Ecco il report dell’allenamento di oggi degli uomini di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento di oggi della squadra capitolina. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Giornata di lavoro facoltativo all’interno del Centro Sportivo di Formello: il gruppo al completo si ritroverà domani per la rifinitura in vista di Milan-Lazio. Oggi, in particolare, mister Sarri ha concesso ai ragazzi la possibilità di usufruire di un giorno di riposo facoltativo. Venerdì sarà giorno di vigilia, quindi di rifinitura, poi la partenza per Milano dove sabato alle ore 15:00 i biancocelesti saranno impegnati a San Siro contro i rossoneri»