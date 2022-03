Allenamento Lazio: Immobile si allena in gruppo, Radu ancora fuori

La Lazio è tornata oggi a Formello per svolgere il primo allenamento della settimana: Immobile c’è, Radu ancora out

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per il primo allenamento della settimana in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. La seduta ha visto il ritorno in gruppo di Ciro Immobile che liberato dal CT Mancini ha svolto l’intera seduta insieme a Patric, Pedro, Moro, A. Anderson, Basic, Leiva, Lazzari, Luis Alberto, Felipe Anderson, Cataldi e Akpa Akpro.

Radu ancora out e alle prese con la fascite plantare, proverà nei prossimi giorni a rendersi disponibile almeno per la panchina. Lo squalificato Pedro verrà sostituito da Zaccagni mentre in difesa, se Luiz Felipe non supererà il problema al ginocchio, ci sarà Patric al centro con Acerbi.