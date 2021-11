Allenamento Lazio, Immobile ci prova: l’attaccante torna in gruppo

Immobile sembra volerci provare fino all’ultimo: l’attaccante torna in gruppo nella rifinitura pre Juventus

Le parole di Sarri in conferenza avevano tenuto aperta una porticina e quando accaduto nella rifinitura ha definitivamente riacceso le speranze. Ciro Immobile vuole provare fino all’ultimo a essere tra i protagonisti della sfida di domani contro la Juve.

ATTACCO – Riscaldamento a parte, prove tattiche da bordo campo e poi lavoro in gruppo: l’attaccante ha indossato il fratino arancione e si è mosso come riferimento centrale con Anderson e Moro ai lati. Poche indicazioni di formazione, ma la sensazione è che la decisione sarà presa solo dopo i controlli di domani. L’alternativa è rappresentata da Pedro, per tutta la settimana testato da falso nueve. In caso di miracolo da parte di Ciro, lo spagnolo tornerà a sinistra. con Zaccagni in panca.

DIFESA E CENTROCAMPO – Per il resto dovrebbero esserci pochi dubbi, con Cataldi ancora una volta preferito a Leiva nel terzetto con Luis Alberto e Milinkovic. In difesa, vista l’assenza di Marusic, spazio al recuperato Lazzari con Hysaj a sinistra. In porta confermato ancora una volta Reina.