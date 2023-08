Allenamento Lazio, il report della seduta mattutina: assente un big

Allenamento Lazio, il report della seduta mattutina: un big a riposo, ancora alle prese con dei problemi

Dopo la giornata libera di ieri, la Lazio è tornata al lavoro stamattina con la prima delle due sedute in programma per oggi.

Giocatori divisi per ruoli e prove tattiche per migliorare i movimenti in campo. Tra gli assenti, oltre al lungodegente Marcos Antonio, anche Bertini e Pedro, ancora alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Alle 18, i biancocelesti si ritroveranno per la seconda seduta.