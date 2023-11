Allenamento Lazio, il report della doppia seduta odierna dei biancocelesti

Giornata di doppio allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, oggi in quel di Formello, in vista del prossimo impegno di campionato.

Ecco il report:

COMUNICATO- «Doppia seduta in archivio per la Lazio. L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro atletico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva con un focus sulla forza. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto vinta dai biancocelesti.»