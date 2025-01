Allenamento Lazio, Baroni ritrova i titolari per il Verona: prima seduta per Ibrahimovic

Allenamento Lazio, Ibrahimovic subito in campo con i suoi nuovi compagni. Baroni lo ha provato in questa posizione

Oggi alle ore 15 la Lazio è scesa sul terreno di gioco di Formello per la consueta seduta di allenamento, la quale ha visto per la prima volta in maglia biancoceleste Arijon Ibrahimovic. Il nuovo acquisto è stato provato da mister Baroni su entrambe le fasce, ma soprattutto a destra.

Recuperati Castellanos, Gila e Zaccagni, i quali dovrebbero partire tutti dall’inizio contro il Verona. In dubbio Dia, che oggi non si è allenato ma che dovrebbe comunque essere il titolare alle spalle del Taty. Inoltre, assenti anche Pedro e Noslin, anche se dovrebbero partire con il resto della squadra per la trasferta del Bentegodi.