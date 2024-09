Allenamento Lazio, Gigot verso la sua prima convocazione. Il report completo della seduta

Allenamento Lazio, Gigot verso la sa prima convocazione. Il report completo della seduta. Tutti i dettagli

Si riparte a Formello, gli unici assenti sono i nazionali, il resto della rosa della Lazio è a disposizione di Baroni. Patric e Romagnoli regolarmente coi compagni, stesso discorso per Rovella e Dia, due dei calciatori sotto osservazione fino a sabato mattina.

Anche Castrovilli ha lavorato in gruppo senza controindicazioni. Si è riunito e punta all’impiego contro il Verona, almeno in corsa, se non dall’inizio. Gigot troverà la prima convocazione, il francese oggi ha parlato in sala stampa insieme a Dia per la doppia conferenza di presentazione.