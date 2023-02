Allenamento Lazio: Zaccagni e Romero decidono la partitella. Ecco il report dell’allenamento della squadra

Tramite i suoi canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento della squadra oggi a Formello. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano per la Lazio che è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00 per preparare il prossimo impegno contro il CFR Club, in programma giovedì alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Dopo una prima fase di attivazione muscolare di natura tecnica e atletica, i biancocelesti hanno svolto ampie esercitazioni tattiche seguite da una partitella a campo ridotto decisa dalle reti di Zaccagni e Romero. La seduta, infine, si è conclusa con un lavoro dedicato alle situazioni originate da palla inattiva»