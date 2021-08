Allenamento Lazio, tattica e tanto pressing: Sarri mischia le carte

Allenamento Lazio: altra seduta pomeridiana in quel di Formello: ecco il report dal centro sportivo biancoceleste

Ancora un pomeriggio di lavoro e di allenamento per la Lazio in quel di Formello. A due giorni dall’amichevole contro il Sassuolo, ultimo test prima dell’avvio del campionato. Ad aprire il pomeriggio è il solito lavoro di attivazione muscolare e di riscaldamento, che è consistito in un sorta di vero e proprio torello. Squadra come sempre divisa in gruppi, con i portieri che lavorano a parte.

A chiudere la seduta è stata la classica partitella a campo ridotto, con continue sostituzioni, visti i tanti giocatori a disposizione. Una partitella dove Sarri mischia le carte, provando movimenti, pressing e determinate cose nei vari reparti, come la coppia Patric-Acerbi in difesa. Un’esercitazione che serve in primis per allenarsi nei movimenti e per studiare il pressing alto richiesto dal mister. In conclusione qualche calcio di rigore, con Strakosha in difesa dei pali. L’appuntamento è a domani, vigilia del test contro i neroverdi.