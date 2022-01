Allenamento Lazio: le ultime su Pedro e Acerbi. Buoni segnali da Radu

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: le ultime da Formello dopo la seduta pomeridiana. Felipe Anderson ai box insieme a Pedro e Acerbi

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per una seduta d’allenamento agli ordini di mister Sarri, senza ovviamente i nazionali. Per questo motivo sono stati aggregati Sarri aggrega i Primavera Floriani Mussolini, Bertini e Crespi.

Fermi box ci sono Acerbi (lesione al flessore sinistro), Pedro (stiramento al polpaccio), Felipe Anderson (fastidi alla schiena) e Akpa Akpro (in recupero dalla polmonite causata dal Covid, come confidato dal ct della Costa d’Avorio). I primi due proveranno a rientrare per la difficile trasfera di Firenze di sabato prossimo. Entrambi oggi hanno svolto accertamenti strumentali, le condizioni dell’ex Sassuolo non sono poi così migliorate rispetto all’ultimo check.

Buoni segnali da Radu, reintregrato già ieri dopo le nuove visite d’idoneità effettuate in mattinata in Paideia. Domani e venerdì doppia seduta in programma, sabato e domenica liberi concessi dal tecnico.