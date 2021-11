Breve marcia d’avvicinamento alla partita contro l’Udinese. La Lazio si è ritrovata a Formello per una seduta di allenamento pomeridiana

Inizia la marcia d’avvicinamento della Lazio alla prossima partita di Serie A, in programma giovedì alle 20:45 in casa contro l’Udinese. In particolare, gli uomini di Maurizio Sarri si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello a partire dalle 15:00. Buone notizie da Pedro: l’attaccante ha lavorato in gruppo ed è arruolabile per l’Udinese. Attesa per Marusic, guarito dopo il Covid. Il giocatore, che è tornato nella Capitale, non si è ancora rivisto con la squadra. Potrebbe non recuperare in tempo per giovedì. Sulla fascia destra potrebbe giocare Lazzari.

Così la Lazio sul suo sito: «Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata alle ore 15:30 al Centro Sportivo di Formello. Al termine di un riscaldamento atletico, la squadra ha svolto un’ampia fase tecnica incentrata su possesso palla e tiri in porta. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura».