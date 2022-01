Allenamento Lazio: Sarri ritrova i Nazionali. Zaccagni protagonista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: la squadra oggi si è ritrovata in quel di Formello, dopo due giorni di riposo: riecco i Nazionali

Dopo i due giorni di riposo, la Lazio è tornata a lavorare nel centro sportivo di Formello per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Sarri ritrova i giocatori impegnati nello stage con l’Italia in quel di Coverciano. Out Luiz Felipe, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare, ma c’è ottimismo per il Franchi. Torna in gruppo invece Felipe Anderson, che ha risolto il problema alla schiena. Lavoro differenziato per Pedro, ormai sul viale del recupero.

La seduta è cominciata alle ore 15. Inizialmente lavoro atletico, di attivazione muscolare e di riscaldamento. Poi si è passato alle esercitazioni tecniche, di possesso palla e gol nelle porticine. Poi partitella a campo ridotto, terminata 1-0 grazie al gol proprio di Zaccagni, tornato a disposizione dopo la chiamata di Mancini. Domani doppia seduta d’allenamento.