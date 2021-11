Allenamento Lazio: confronto tra Sarri e la squadra. Riecco Marusic

Allenamento Lazio: lungo confronto tra Sarri e la squadra, dopo il pesante ko in quel di Napoli di ieri sera

Il day after dopo una pesante sconfitta come quella di ieri non può essere un giorno come tutti gli altri. Ed è per questo che, come sottolineato anche da Il Messaggero, c’è stato un lunghissimo confronto tra Sarri e la squadra, che è durato circa un’ora.

Sul campo del centro sportivo di Formello si sono poi visti soltanto i calciatori non utilizzati nella debacle di ieri e quelli entrati nel corso del secondo tempo. I titolari hanno svolto semplicemente il lavoro di scarico in palestra. Differenziato per Marusic, rientrato sabato a Roma. Il montenegrino stamattina ha svolto le visite di idoneità. Domani si comincerà a preparare il turno infrasettimanale con l’Udinese di giovedì. Da valutare le condizioni di Pedro, uscito acciaccato per un colpo al ginocchio.