Allenamento Lazio: è emergenza fasce. Lazzari dal 1′?

Vera e propria emergenza fasce per la Lazio in vista della sfida di domani con il Venezia: il report dell’allenamento

Emergenza fasce, Questo è quello che emerge dall’allenamento di oggi, seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Venezia. Infatti, oltre a Radu, alle prese con una fascite plantare, e Marusic. squalificato, Sarri potrebbe dover fare i conti anche con l’assenza di Patric.

Lo spagnolo infatti non si è allenato. Ed ecco che prenderebbe sempre più quota l’ipotesi Lazzari dal 1′, nonostante l’ex Spal sia appena tornato dopo un mese di stop. Si spera però nel recupero dell’iberico, molto probabilmente out per una semplice indisposizione. Per il resto la formazione pare esser quasi fatta, con l’unico ballottaggio in avanti. L’ultima maglia se la contendono Zaccagni e Pedro, entrambi diffidati e quindi a rischio per la sfida con la Roma. L’ex Verona appare favorito.