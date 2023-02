Allenamento Lazio: rifinitura a Formello in vista della Salernitana, Pedro a rischio. L’attaccante capitolino ha svolto l’allenamento in solitaria

Rifinitura terminata a Formello alla vigilia della sfida con la Salernitana, Pedro non è al meglio per un fastidio muscolare e avrebbe svolto l’allenamento in solitaria isieme al preparatore atletico, prima in palestra e poi in campo.

L’attaccante spagnolo dovrebbe comunque farcela ed essere schierato titolare per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Romero e Cancellieri si tengono pronti.