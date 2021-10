Allenamento Lazio: rifinitura in vista Atalanta, c’è Luiz Felipe

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, la Lazio di Sarri ha svolto la rifinitura a Formello, presente Luiz Felipe

Le prime prove tattiche scattano durante le rifinitura stessa. Tempi compressi, l’unico indisponibile è Zaccagni, fuori per un trauma distorsivo al ginocchio destro (rientro dopo la sosta). Luiz Felipe ok, anche per Lazzari nessun problema particolare: entrambi hanno partecipato alla seduta della vigilia, il primo aveva accusato i crampi contro la Fiorentina, il secondo aveva chiuso il match toccandosi la coscia. Il brasiliano farà coppia con Acerbi al centro della difesa, mentre il terzino è in ballottaggio con Hysaj, provato nuovamente a destra. L’albanese potrebbe essere in leggerissimo vantaggio. Marusic, a prescindere dalla scelta di Sarri, rimarrà sulla fascia sinistra.

VIGILIA. A centrocampo i dubbi maggiori di formazione: Milinkovic sembra l’unico sicuro della maglia, le altre due se le giocano Leiva con Cataldi e Basic con Luis Alberto. Non può essere escluso nessuno scenario. Dipenderà dal recupero delle energie dal turno infrasettimanale e dalle caratteristiche dell’Atalanta. In attacco scontato il tridente con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. I baby Moro e Romero, come confidato dal tecnico in conferenza stampa, in questo momento vanno considerati utili soltanto a gara in corso.