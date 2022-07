Allenamento Lazio, seduta mattutina: quattro gli assenti

Allenamento mattutino per la Lazio, con Maurizio Sarri che deve fare i conti con alcune assenze: ecco il report

Allenamento mattutino per la Lazio, con Maurizio Sarri che deve fare i conti con alcune assenze e che si prepara per la partenza per il ritiro in Germania. Oltre a Pedro, già assente nella seduta di ieri, in campo non si vedono nemmeno Acerbi, Akpa Akpro e Casale.

Dopo una fase iniziale, incentrata sul riscaldamento, il gruppo è stata diviso in due formazioni. Prima si è lavorato su alcune esercitazioni offensive, per poi concludere la seduta con una partitella a campo ridotto.