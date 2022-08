Oggi doppia seduta per la Lazio in quel di Formello. Iniziano le prime prove tattiche in vista del match contro il Bologna

La Lazio oggi torna ad allenarsi in quel di Formello. La sfida con il Bologna è sempre più vicina e nella giornata odierna è prevista una doppia seduta. In mattinata non si è visto sul campo Pedro. Lo spagnolo continua le terapie alla caviglia.

Allenamento mattutino

La squadra si è ritrovata alle 10 sul campo centrale del centro sportivo biancoceleste. Nessun riscaldamento muscolare, ma via con esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome. Poi ci si è concentrati su un lavoro prettamente e principalmente tattico, con il gruppo diviso in due: difensori da una parte e agli ordini di Martusciello, centrocampista e attaccanti dall’altra. A chiudere la seduta sono state delle esercitazioni su cross e tiri. L’appuntamento ora è per il pomeriggio, precisamente alle ore 18.