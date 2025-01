Allenamento Lazio, si riparte subito. Non c’è riposo per i ragazzi di Baroni: il programma verso il Como

Allenamento Lazio, i biancocelesti senza riposo. Si riparte subito in quel di Formello dopo il Derby: il programma verso il Como

Nella settimana del 125esimo compleanno della Lazio i biancocelesti ripartono subito in vista della gara con il Como in programma venerdì sera. Oggi seduta di scarico per chi ha giocato nel Derby, poi nei prossimi tre giorni le prove tattiche.

Mancheranno gli squalificati Gila, Zaccagni e Castellanos. Out sicuramente anche Vecino e Patric infortunati. Potrebbe farcela Pedro, che cercherà di tornare al meglio dopo essere stato convocato ieri per stare vicino alla squadra.