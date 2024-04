Allenamento Lazio, Tudor ha le idee chiare per il Genoa: le ultime da Formello sulla probabile formazione che affronterà i rossoblù

Domani alle ore 18:30 la Lazio sfiderà il Genoa nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Tudor ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro i rossoblù e la rifinitura di oggi ha fornito qualche indizio sui probabili titolari. In porta confermato Mandas, in attesa del recupero di Provedel, ed a difenderlo ci saranno Patric, Casale e Gila. Romagnoli ha recuperato dall’infortunio, ma andrà in panchina non essendo ancora al meglio.

A centrocampo ci saranno Vecino e Kamada, con Lazzari e Marusic che agiranno sulle fasce. Quest’ultimo ha smaltito l’affaticamento che ha caratterizzato la sua settimana. Alle spalle di Castellanos, nonostante il futuro lontano dalla Lazio, ci saranno Luis Alberto e Felipe Anderson. Gli assenti sicuri sono Provedel, Guendouzi, Zaccagni ed Immobile.