Allenamento Lazio, riposo per Milinkovic. Luiz Felipe e Pereira dal 1′

Allenamento di rifinitura per la Lazio in quel di Formello in vista del match in programma domani contro il Torino: il report

Seduta di rifinitura questo pomeriggio in quel di Formello. In realtà però, durante le prove tattiche, Inzaghi non ha a disposizione nemmeno 22 calciatori: Acerbi è squalificato e infortunato, Musacchio non si allena da prima del match con la Fiorentina, Correa è ancora out, Caicedo ha saltato la seduta e potrebbe anche non essere convocato.

SCELTE – Riposo anche per Sergej Milinkovic, che salta la sgambata. Il serbo è in ballottaggio con Parolo. Tutto dipenderà dalle sue condizioni. A completare il centrocampo dovrebbero essere Leiva e Luis Alberto. Le vere novità dovrebbero però arrivare in difesa e in attacco, con Luiz Felipe e Pereira dal 1′. Ogni dubbio però verrà sciolto soltanto nel risveglio muscolare di domani mattina.