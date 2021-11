Allenamento Lazio: Marusic negativo ma indisponibile, Immobile carico

È la vigilia di Napoli Lazio, match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Ecco le ultime da Formello

A Napoli con la carica di Immobile. Ciro ok, due gol alla Lokomotiv e ora il Napoli: si è sentita la sua assenza contro la Juve, domani tornerà a guidare il tridente anche in campionato. Ai suoi lati Felipe Anderson e Pedro, si sono divisi i 90 minuti a Mosca. Zaccagni partirà dalla panchina. A centrocampo sono previsti due cambi: Cataldi per Leiva in regia e Milinkovic per Basic. Si rivedrà il terzetto diventato titolare nella testa di Sarri, con il classe 1994 tra il Sergente e Luis Alberto. L’unico indisponibile è Marusic, negativo al Covid ma tornato a Roma soltanto oggi. Lazzari si riprenderà il posto a destra, Hysaj confermato dalla parte opposta, al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. Tra i pali Reina. Lo spagnolo, dopo il riposo in Europa League, deve riscattare la brutta prestazione di sabato scorso e anche la trasferta a Napoli della scorsa stagione.