Allenamento Lazio, oggi la ripresa: assente Luis Alberto

Primo allenamento della settimana per la Lazio, che si è ritrovata a Formello dopo il giorno di riposo: il report della seduta

Primo allenamento della settimana per la Lazio, che si è ritrovata a Formello dopo il giorno di riposo. Assente, oltre all’infortunato Luiz Felipe, anche Luis Alberto. Lo spagnolo molto probabilmente è alle prese con una sindrome influenzale, come precisato dalla moglie sui social. Buone notizie invece per Radu, che ha lavorato con scarpe da ginnastica e pallone.

La squadra si è trovata alle 15:30. La seduta ha preso il via con il riscaldamento e il potenziamento della condizione fisica per chi non è sceso in campo dal 1′ minuto con il Sassuolo. I titolari hanno invece svolto un lavoro di scarico. A concludere l’allenamento è stato la consueta partitella a campo ridotto e con le porticine. Domani prevista una doppia seduta.