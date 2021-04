Allenamento Lazio: Caicedo a riposo, differenziato per Luiz Felipe

Allenamento Lazio, a Formello la ripresa: Immobile e Leiva col contagocce, Caicedo non si è visto in campo. Inzaghi aspetta il tampone

La Lazio ha iniziato a prepararsi per la gara contro il Benevento. A Formello, questa mattina, è andata in scena la ripresa degli allenamenti sempre sotto le indicazioni di Farris, in attesa degli esiti del tampone di mister Inzaghi. La sessione si è aperta con il riscaldamento in palestra e l’analisi video dei match già giocati, poi con un lavoro atletico piuttosto intenso a cui non hanno preso parte nè Immobile nè Leiva. A concludere la mattinata, dopo il focus sul possesso palla, la canonica partitella a campo ridotto a cui non ha partecipato neppure Luis Alberto.

Luiz Felipe ha proseguito col protocollo differenziato – esercitazioni con e senza palla -, mentre Caicedo non si è visto in campo. Conto i giallorossi, il tecnico potrà contare nuovamente su Lazzari e Correa.