Allenamento Lazio: due ballottaggi per Sarri in vista del Porto

Allenamento Lazio: seduta pomeridiana per la squadra di Sarri in vista del match di Europa League contro il Porto

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per una seduta d’allenamento in vista del match di Europa League contro il Porto.



L’allenamento si è aperto con un torello, con tutto il gruppo al completo agli ordini di Sarri tranne i lungodegenti Lazzari ed Acerbi. Poi spazio alle prove tattiche. La formazione anti Porto sembra fatta: ad agire davanti a Strakosha ci saranno Hysaj, Luiz Felipe Patric (e non Radu) e Marusic. A centrocampo resta vivo il ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Basic, con il serbo favorito. Sicuri del posto sia Luis Alberto e Leiva che sono squalificati per il match contro l’Udinese. In attacco altro ballottaggio: chi insieme a Zaccagni ed Immobile? Pedro e Felipe Anderson si contendono una maglia ma il brasiliano parte un po’ più avanti nelle gerarchie.