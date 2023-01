Allenamento Lazio: riprendono gli allenamenti a Formello in vista della Juve. La squadra biancoceleste oggi di nuovo in campo

Tramite i suoi canali la S.S.Lazio comunica la giornata di allenamento fatta oggi dalla squadra capitolina a Formello. Di seguito il report:

COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, dopo il giorno di riposo concesso da mister Sarri, quest’ oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampio lavoro tattico in vista della gara di Coppa Italia Frecciarossa contro la Juventus. La seduta, infine, si è conclusa con una partitella a campo ridotto decisa da una doppietta di Ciro Immobile»