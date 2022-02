Allenamento Lazio: Immobile ancora out. Assente Strakosha

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi seduta d’allenamento pomeridiana per la Lazio, che prepara la sfida di giovedì contro il Porto. Ancora assente Ciro Immobile, ma il bomber dovrebbe esserci domani per la rifinitura.

I biancocelesti hanno svolto dapprima un torello, per poi proseguire con del lavoro di mobilità articolare. Chi non ha giocato dal 1′ a Udine ha svolto un lavoro tecnico. I titolari invece hanno svolto dei circuiti tecnici con scarico. Infine, partitella a campo ridotto. Non si è allenato Strakosha, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Mentre Acerbi è pienamente recuperato: resta da decidere se schierarlo dall’inizio.