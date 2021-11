Allenamento Lazio: prove tattiche per il Marsiglia, assente Immobile

Dopo il giorno di riposo, la squadra si è ritrovata alle 15:00 a Formello per la ripresa degli allenamenti, le ultime

Dopo un iniziale riscaldamento caratterizzato da torello ed esercizi a secco a carattere aerobico, i biancocelesti hanno effettuato un’ampia fase tattica. Nel finale di seduta, gli uomini di Sarri hanno svolto una partitella a campo ridotto, sempre a carattere tattico.

Alla seduta non hanno partecipato Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, fermo a casa di qualche sintomo influenzale. Stop precauzionale, rassicurano da Formello. Il centrocampista biancoceleste, è fermo per un trauma distorsivo al ginocchio destro, sfrutterà la sosta per ritrovare la condizione.

Domani è in programma la seduta di rifinitura in vista di OM-Lazio.