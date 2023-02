Allenamento Lazio: fissata per oggi pomeriggio la ripresa

La Lazio, dopo la giornata di riposo di ieri, svolgerà oggi una seduta di allenamento pomeridiana: biancocelesti in campo dalle 15

Di nuovo al lavoro. Dopo un giorno di riposo, la Lazio tornerà in campo domani per iniziare la preparazione alla partita contro la Sampdoria, in programma lunedì sera all’Olimpico.

La seduta di allenamento della Lazio, in particolare, è in programma alle ore 15:00 presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello.