Allenamento Lazio, Luis Alberto verso la panchina. Cataldi insidia Leiva

Allenamento Lazio, Sarri cambia il centrocampo: Luis Alberto verso la panchina, Basic e Cataldi accanto a Milinkovic. Tornano Acerbi e Ramos

Giornata di rifinitura a Formello, prima della gara contro la Fiorentina. Per la sfida di domani, Sarri potrebbe mescolare un po’ le carte: in difesa ritroverà sicuramente la coppia Luiz Felipe-Acerbi, mentre sulle corsei laterali dovrebbero muoversi Marusic e Lazzari. Al centro, Cataldi insidia Leiva e per Luis Alberto potrebbe arrivare un’altra panchina: al suo posto Basic con Milinkovic a chiudere il terzetto.

Straordinari per Felipe Anderson e Pedro – visto l’infortunio di Zaccagni – entrambi alle spalle di Immobile. In porta di nuovo Reina.