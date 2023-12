Allenamento Lazio, due giorni di riposo, si riprende a Santo Stefano il lavoro verso il Frosinone

Due giorni di riposo per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha concesso ai suoi ragazzi vigilia e Natale liberi per poi poter tornare al lavoro in vista del match di venerdì contro il Frosinone.

L’appuntamento a Formello è fissato per il 26, giorno di Santo Stefano, quando alle ore 15 la squadra si ritroverà per iniziare il lavoro verso l’ultimo match dell’anno.