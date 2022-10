Allenamento Lazio: due difensori a riposo. Le ultime in vista della Salernitana

Allenamento Lazio: ripresa dei lavori a Formello in vista della Salernitana. Due difensori a riposo, le ultime

Ripresa dei lavori in casa Lazio dopo l’importante vittoria contro il Midtjylland in Europa League. I biancocelesti si sono ritrovati questo pomeriggio a Formello per una seduta d’allenamento: scarico per chi ha giocato ieri, esercizi atletici per gli altri.

Gila e Patric sono rimasti a riposo ed è facile immaginare che domenica contro la Salernitana possa agire la coppia formata da Romagnoli e Casale. Sulla destra tornerà Lazzari con Marusic opposto. A centrocampo confermato Milinkovic-Savic con Cataldi mentre Vecino e Luis Alberto si contendono una maglia da titolare. In avanti via libera al tridentino Zaccagni-Felipe Anderson-Pedro.