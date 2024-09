Allenamento Lazio, domani giornata di RIPOSO per la squadra: QUANDO si tornerà a Formello

Allenamento Lazio, domani giornata di riposo per la squadra di mister Baroni: ecco quando si tornerà poi a Formello

Ultima seduta settimanale a Formello per la Lazio, che continua a preparare la sfida al Verona, che arriverà all’Olimpico il prossimo 16 settembre per la gara valida per la quarta giornata di campionato, prima dopo la sosta.

Mister Baroni concederà infatti la domenica libera alla sua squadra, che tornerà poi a lavorare regolarmente nella giornata di martedì 10 settembre, visto che anche il lunedì sarà un giorno di stacco.