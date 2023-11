Allenamento Lazio, domani la ripresa degli allenamenti per i ragazzi di Maurizio Sarri

Dopo due giorni di stop, la Lazio tornerà domani ad allenarsi al centro sportivo di Formello.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

COMUNICATO- Due giorni di riposo per la squadra. Archiviata la gara contro la Roma, la Lazio tornerà ad allenarsi nella giornata di domani in vista del prossimo impegno in casa della Salernitana, in programma sabato 25 novembre alle ore 15:00. Gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.