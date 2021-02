Allenamento Lazio, domani in campo nel pomeriggio: la Samp si avvicina

Domani la Lazio scenderà in campo per l’allenamento a Formello nel pomeriggio: nel mirino la gara con la Sampdoria

Nella giornata odierna, a Formello, sono scesi in campo solo i biancocelesti non impiegati nella sfida contro l’Inter. Domani la Lazio riprenderà con un allenamento: nel mirino il match contro la Sampdoria, valido per la 23esima giornata di campionato.

«Gli uomini di Simone Inzaghi si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello a partire dalle 15:00» scrive il sito ufficiale biancoceleste. Appuntamento, dunque, nel primo pomeriggio.