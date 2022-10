Allenamento Lazio, defaticante per la squadra dopo lo Spezia. Patric out

Seduta di allenamento defaticante per la Lazio dopo la gara di ieri contro lo Spezia: Patric assente. Il report completo

Dopo l’importante vittoria di ieri contro lo Spezia, la Lazio si è ritrovata oggi a Formello per cominciare a preparare la sfida di giovedì in Europa League contro lo Sturm Graz. Seduta defaticante per chi è stato impiegato ieri, lavoro tecnico per tutti gli altri.

Assenti Casale e Patric. Quest’ultimo non desta però particolari problemi e dovrebbe essere regolarmente recuperato per l’impegno europeo. Ballottaggio aperto con Gila. In difesa spera Hysaj, riflessioni su Immobile e Lazzari che potrebbero comunque cominciare dall’inizio.