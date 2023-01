Allenamento Lazio: testa alla Juve dopo una giornata di riposo. Riprenderanno domani gli allenamenti della squadra capitolina in vista del match di Coppa Italia

Tramite un comunicato la Lazio annuncia la ripresa degli allenamenti domani. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Inizierà domani la preparazione della Lazio in vista del prossimo impegno contro la Juventus, in programma giovedì alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. In particolare, la squadra di Maurizio Sarri si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello alle ore 15:00»