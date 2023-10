Allenamento Lazio: cominciata la rifinitura alla vigilia del Celtic

Allenamento Lazio: gli uomini di Sarri hanno cominciato la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Celtic in Champions League

Giornata di rifinitura per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata domani in Champions League sul campo del Celtic Glasgow.

La squadra biancoceleste è scesa in campo da pochi minuti a Formello: tanti i dubbi per Sarri che ha tutta la rosa a disposizione tranne Basic e Mandas, non inseriti in lista UEFA.