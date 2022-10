Allenamento Lazio: Casale torna in gruppo, si fermano in due. I dettagli

Allenamento Lazio: Nicolò Casale torna ad allenarsi in gruppo ma Sarri perde due pezzi in difesa. Le ultime

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. Il tecnico ha potuto riaccogliere in gruppo Nicolò Casale (riscaldamento a parte, poi prove tattiche coi compagni), ma perde due pezzi in difesa.

Oggi pomeriggio non si sono allenati né Gila, né Romagnoli. Lo spagnolo ha accusato una contrattura al flessore destro in Austria, che sarà chiarita dagli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore. L’ex Milan, invece, ha disputato la sfida con lo Sturm Graz resistendo ai dolori intestinali. Denti stretti, potrebbe essere stato risparmiato oggi per lo stesso motivo, sarà decisiva la rifinitura di domani mattina (ore 11) dove si inizierà con le prove tattiche e si capirà chi potrà giocare in difesa.