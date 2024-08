Allenamento Lazio, Baroni CAMBIA per l’Udinese: le ultime sui DUBBI di formazione. Il match è in programma per domani alle 18.30

Questa mattina la Lazio ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per Udine. Gli unici assenti sono stati l’infortunato Gila e Luca Pellegrini, coinvolto in un incidente mentre si recava la centro sportivo di Formello.

Marco Baroni ha in mente un solo cambio per il match contro l’Udinese, ovvero Vecino al posto di Rovella. Il resto della formazione dovrebbe rimanere la stessa: Marusic e Lazzari come terzini e Romagnoli e Casale centrali di difesa. Guendouzi e Dele-Bashiru ai fianchi proprio di Vecino, mentre in attacco ci saranno ancora Zaccagni, Noslin e Castellanos.