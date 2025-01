Allenamento Lazio, Baroni ha trovato il sostituto di Zaccagni: chance per Hysaj dal 1′

Allenamento Lazio, Baroni ha provato le prime mosse anti-Verona e potrebbe fare a meno di Zaccagni. Le ultime da Formello

Mattia Zaccagni, dopo il forfait di ieri, ha saltato anche l’allenamento di oggi per un affaticamento muscolare. Nelle prossime ore si capirà se partirà con i compagni per Verona, ma Baroni ha già provato le prime contromisure.

Infatti, in caso di assenza dell’assenza del capitano della Lazio, giocherà Nuno Tavares sulla trequarti insieme a Dia e Isaksen. Marusic, dunque, scivolerà a sinistra e Hysaj ne approfitterà per giocare dal 1′ sulla destra. Inoltre, ballottaggio aperto tra Gigot e Romagnoli per una maglia al fianco di Gila e confermata la coppia Guendouzi-Rovella a centrocampo. Castellanos, invece, sarà l’unica punta. Da segnalare anche il recupero di Pedro, il quale oggi ha preso parte alla seduta, e l’assenza di Noslin.