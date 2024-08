Allenamento Lazio, DUE assenti per Baroni: ecco COME stanno Lazzari e Tavares. Le ultime sugli infortunati in casa biancoceleste

La Lazio è scesa in campo per l’allenamento odierno e Baroni non ha potuto contare su due giocatori: l’infortunato Mario Gila e Adam Marusic, uscito acciaccato dal match contro il Venezia.

Il resto della squadra si è allenata regolarmente, anche Lazzari e Tavares. Il primo era alle prese con una botta subita nell’ultima partita, mentre il portoghese sta recuperando la forma migliore dopo l’infortunio rimediato ad Auronzo. Quest’ultimo potrebbe anche ambire ad una maglia da titolare sabato contro l’Udinese.