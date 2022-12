Allenamento Lazio, ancora problemi al ginocchio per Luis Alberto. Out anche Cataldi

Allenamento Lazio, giornata di doppia seduta per la squadra di Sarri: il tecnico ha concesso solo il 1 gennaio

Doppio allenamento per la Lazio di Sarri: la ripresa del campionato si avvicina e il mister vuole tirare a lucido i suoi ragazzi. Dopo la consueta prima parte di riscaldamento, il gruppo è stato diviso in due: da una parte centrocampisti e attaccanti che hanno svolto un lavoro tecnico incentrato sulle conclusioni in porta; dall’altra i difensori alle prese con un lavoro tattico.

Ancora assenti Luis Alberto – lo spagnolo è impegnato a risolvere un problema al ginocchio facendo terapia e allenamento in palestra – Cataldi, fermato dalla lombalgia. Alle 15 è in programma una seconda seduta.