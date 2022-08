Allenamento Lazio, ancora differenziato per Luis Alberto. Nel pomeriggio la partenza

Allenamento Lazio, a Formello va in scena l’ultima sessione prima della partenza per la Spagna

Ultimo allenamento prima della partenza per la Spagna. Tutti sono a servizio di Sarri, esclusi solo Akpa Akpro, Acerbi e Luis Alberto alle prese con il lavoro differenziato. Domani la Lazio sarà impegnata nell’ultimo test prestagionale contro il Valladolid: una gara importante dopo il ko contro il Genoa e il pari con il Qatar.

Il mister prova varie alternative in difesa durante la canonica partitella: da una parte Romagnoli e Patric, dall’altra Kamenovic con Gila e Casale. In avanti il solito ballottaggio tra Pedro e Zaccagni per chiudere il tridente con Felipe Anderson ed Immobile, in mezzo spazio ancora a Basic.