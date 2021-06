Allenamento Italia: Mancini ritrova Verratti, Berardi in palestra

L’Italia si prepara alla gara contro la Svizzera: ecco le ultime su Domenico Berardi e Marco Verratti in vista della gara

L’Italia si prepara alla seconda gara di Euro2020, quella con la Svizzera in programma mercoledì. Gli azzurri di Mancini hanno stravinto la prima gara e ora puntano a chiudere il discorso qualificazione agli ottavi.

Come riporta Rai Sport, si accende la speranza per Marco Verratti: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Berardi, che ha subito un colpo contro la Turchia, si è allenato in palestra.