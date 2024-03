Lazio, la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì: le ultime. Domenica di riposo per i giocatori biancocelesti

In questa domenica senza campionato a causa della sosta per le nazionali, la Lazio di Igor Tudor ha approfittato di una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, lunedì 25 marzo. Potrebbe essere il giorno del rientro in gruppo di Patric, mentre per rivedere i nazionali si dovrà attendere martedì o mercoledì. Ancora ai box Provedel, Pellegrini e Rovella.