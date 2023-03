Allegri sulla corsa Champions: «Fuori una tra Inter, Roma, Lazio, Milan»

L’allenatore dei bianconeri ha parlato della lotta per la zona Champions nella sua conferenza stampa pre partita

Alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, parlando della lotta per la zona Champions in cui è inserita anche la Lazio.

LE PAROLE- «Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Lazio, Milan e Roma. Tra queste 4 una rimarrà fuori. C’è anche l’Atalanta dietro con 41 punti e con possibilità di rientrare in corsa. Ci sono ancora 42 punti in gioco dal momento che mancano 14 partite, quindi è ancora tutto da giocare»

