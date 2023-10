Allegri su Fagioli: «Nicolò? Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto». le parole del tecnico della Juve

Massimiliano Allegri ha presentato Milan-Juve. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico è intervenuto anche sul caso scommesse che ha coinvolto anche il suo giocatore, Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole.

ALLEGRI– «Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale ».